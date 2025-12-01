Kayseri'de Engelli Vatandaşlara Su Faturalarında Yüzde 50 İndirim

Büyükşehir Belediyesi, "gönül belediyeciliği" anlayışıyla engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirmekte. 2025 yılı itibarıyla indirimden faydalanan engelli vatandaş sayısının 936 olduğu belirtiliyor. Bu uygulama, yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan bireyler için geçerli olup, Kayseri'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olarak öne çıkıyor.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için atılan adımlar, Kayseri'nin engelli dostu bir şehir olma hedefini pekiştiriyor. Bu indirim uygulamaları, yalnızca engelli vatandaşlar için değil, tüm Kayserililer için sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlamakta.

Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerine devam edeceğini vurgularken, bu tür sosyal desteklerin önemine dikkat çekiliyor.