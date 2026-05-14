Kayseri'de Engelliler Haftası'nda 7 İstasyonluk Parkur Kuruldu

AFAD öncülüğünde Kayseri Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlen programda engellilerin yaşadığı zorluğa dikkat çekmek amacıyla 7 istasyonluk parkur kuruldu. Vatandaşlar ve öğrenciler parkurda engellilerin yaşadığı zorlukları empatiyle aşmaya çalıştı. AFAD Kayseri Birlik Müdürü Hasan Say, “Bugün burada Kayseri Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, AFAD, Özkar ve Mehmet Altun İlkokuluyla birlikte yürütmüş olduğu Engelliler Haftası'nda özellikle kurduğumuz 7 istasyonla birlikte vatandaşlarımıza hayatını engelli olarak devam ettiren vatandaşlarımızın neler hissettiğini empati yoluyla anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşlarımıza hayatın hangi anında karşılaşırsak karşılaşalım, onların hayatını kolaylaştırmak adına kurduğumuz bu empatilerle daha güzel olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Empati İstasyonu Koordinatörü Fadime Suci ise, “Toplumumuzda yardım etme kültürü var ama biz biraz daha anlama kültürünü de yaymak adına bu etkinliği oluşturduk. Özel eğitimde tek düze bir bakış açısı var ve biz bunu aslında tek düze değil de farklı farklı engel zorluklarını insanların hepsine ayrı ayrı birkaç dakikalığına da olsa denettirmek istedik. Toplamda 7 adet istasyonumuz var. Birincisi görsel kısıt, ikinci işitsel kart, üç dokunsal iletişim, dört hareket sınırlılığı, beş ince motor zorluğu, altı disleksi, yedi diskalküle. Bu istasyonları insanlar deneyimledikten sonra da en son aşama empati duvarına gelip de ne hissettiklerini yazıyor” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Avukat Mehmet Altun İlkokulu Okulu Empati İstasyonu Koordinatörü Tuana Cavlak da, “Her yolculuğun bir kalkış noktası vardır. Bizim yolculuğumuzun adı empati. Önümüzde gördüğünüz bu istasyonlar görmenin, duymanın, hareket etmenin ötesinde o ince farkındalık noktalarıdır. Bizim gördüğümüz dünyanın ötesinde başka bir dünyanın da var olduğunu fark ettirmek için kurduğumuz bir istasyondur. Projemizle vatandaşlarımıza, diğer engelli bireylerimizin hayatlarında ne gibi zorluklar yaşadığını göstermeye çalıştık” dedi.

