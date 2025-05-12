Kayseri'de Engellilere Yönelik Çeşitli Hizmetler ve Destekler Artarak Devam Ediyor

Ulaşım alanında gerçekleştirilen dönüşümle, engelli uyumlu otobüslerin oranı yüzde 80’e ulaşırken, yeni araçların filoya katılmasıyla erişilebilirlik hedefleniyor. Ayrıca, istasyonlarda ve toplu ulaşımda erişimin kolaylaştırılması için altyapı geliştirmeleri yapılıyor ve çağrı butonları gibi pratik çözümler kullanılıyor. Son altı yılda, özel gereksinimli bireylerin toplu ulaşımda toplamda 36 milyon civarında biniş yaptığı ifade ediliyor.

Dünyanın en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olarak bilinen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, yılda yaklaşık 45 bin seans hizmet vererek eğitim, tedavi ve farkındalık çalışmalarıyla önemli bir merkez haline geliyor. Ayrıca, empati parkurları ve çeşitli etkinliklerle toplumda bilinç ve farkındalık artırılıyor; şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişi bu etkinliklere katıldı.

Belediye, ayrıca su faturalarında yüzde 50 indirim uygulamasıyla 15 bin 434 engelli vatandaşa destek sağlıyor. KAYTUR ve KAYMEK gibi kurumlar aracılığıyla farklı alanlarda çeşitli destekler sunuluyor; görme engellilere yönelik bilgisayar kursları ile spor ve afet eğitimleri de bu kapsamda değerlendirilmekte.

Spor alanında da engelli bireylere özel hizmetler devam ediyor. Tenis, yüzme ve okçuluk gibi branşlarda eğitim alan 8’i sporcu olmak üzere toplamda 9 bin engelli vatandaş, çeşitli dereceler elde ederek başarılar kazanıyor. Ayrıca, afet farkındalık eğitimleri ve Türkiye’de ilk olacak Engelli Bilgi Sistemi projeleriyle, afet yönetiminde önemli adımlar atılıyor.

Etkinlikler ve hizmetler, engelli bireylerin topluma daha güçlü katılımını sağlamaya ve onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdüğü mesajını veriyor. Bu hafta vesilesiyle, engelli bireylerin yanında olmaya devam eden kurum ve vatandaşlar, toplumun bütün unsurlarına çağrı yapmaya devam ediyor.