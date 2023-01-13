Kayseri'de 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti

Kayseri'nin de içinde bulunduğu toplam 4 ilde özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti için pilot uygulamaya geçildi.

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  • 13.01.2023 10:57
  • Güncelleme: 13.01.2023 10:57
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Kayseri'de 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için ‘Engelsiz Acil Servis’ hizmetinin Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldığını duyurdu. Kayseri’de ise Şehir Hastanesi’nde verilecek olan ‘Engelsiz Acil Servis’ hizmetinde hazırlık aşamasının sürdüğü öğrenildi.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilde pilot uygulamayla hizmete giren 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti hakkında yaptığı paylaşımda "Özel gereksinimli hastalarımıza yönelik 'Engelsiz Acil Servis' hizmeti başladı. Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de seçilen hastanelerde başlayan pilot uygulamada, hastalar acil sağlık hizmetlerini özel birimden alıyor. Uygulamayı, yıl içinde 81 ilde hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

1ha

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