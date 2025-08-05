Kayseri'de Engelsiz Bir Gelecek İçin Önemli Adımlar

Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi ile Afetlere Hazırlık

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve akredite derneklerle iş birliği içinde kapsamlı bir Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi geliştiriyor. Bu sistem, yedi farklı engel türüne özel afet farkındalığı eğitim modülleri sunarak, kurtarma ekiplerinin engelli bireylerin ihtiyaçlarına daha duyarlı müdahaleler gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, ev ziyaretleriyle kişiye özel afet eylem planları oluşturulacak ve önemli sağlık bilgileri güncel olarak kayıt altına alınacak.

Eğitim ve Sosyal Destek Projeleri

Engelli bireylere yönelik hizmetler bununla sınırlı kalmıyor. 2019 yılında açılan Engelsiz Çocuk Evi, zihinsel engelli çocukların sosyalleşmesine katkı sağlarken, şimdiye kadar 239 çocuğa toplamda 13 bin 854 gün ücretsiz hizmet sunulmuş durumda. Ayrıca, son altı yılda sosyal hizmetler kapsamında ihtiyaç sahibi engellilere birçok temel destek ulaştırıldı.

Ulaşım ve İstihdam Fırsatları

Kayseri'de geliştirilen 'Engelsiz Kayseri' mobil uygulaması, görme engelli bireylerin toplu taşımayı daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra, "Engelsiz İletişim Projesi" kapsamında özel bireylere yarım günlük çalışma fırsatları sunuluyor.

Sosyal Destek ve Sanat Faaliyetleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleri ile de dikkat çekiyor. Özel gereksinimli bireylere su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağlanırken, sanat alanında düzenlenen etkinliklerle de topluma katkı sunuluyor. Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin birikimleriyle alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu projeleri, engelli ve özel gereksinimli bireylerin yaşamına dokunarak, "engelsiz" bir şehir hedefini somut adımlarla gerçekleştirmeye yönelik önemli bir çaba sergiliyor.