Kayseri'de Erdoğan Dedi
Kayseri'de sandıklar yüzde 100 açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'a 604 bin 910 oy, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 285 bin 676 oy atıldı.
- 28.05.2023 20:26
- Güncelleme: 29.05.2023 14:33
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Kayseri’de sandıklar yüzde 100 açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’a 604 bin 910 oy, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 285 bin 676 oy atıldı.
Cumhurbaşkanlığı 2 tur seçimlerinde Kayseri’de resmi olmayan sonuçlara göre 890 bin 586 oy kullanıldı. Kullanılan bu oyların 604 bin 910’u Recep Tayyip Erdoğan’a verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 285 bin 676 oy atıldı. İlçelerde resmi olmayan sonuçlar şu şekilde:
“Bünyan: Recep Tayyip Erdoğan: 12 bin 191, Kemal Kılıçdaroğlu: 4 bin 838
Develi: Recep Tayyip Erdoğan: 32 bin 931, Kemal Kılıçdaroğlu: 9 bin 738
Felahiye: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 235, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 181
İncesu: Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 559, Kemal Kılıçdaroğlu: 5 bin 9
Pınarbaşı: Recep Tayyip Erdoğan: 8 bin 332, Kemal Kılıçdaroğlu: 5 bin 201
Sarıoğlan: Recep Tayyip Erdoğan: 6 bin 9, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 822
Sarız: Recep Tayyip Erdoğan: 3 bin 666, Kemal Kılıçdaroğlu: 2 bin 680
Tomarza: Recep Tayyip Erdoğan: 10 bin 648, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 314
Yahyalı: Recep Tayyip Erdoğan: 19 bin 838, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 925
Yeşilhisar: Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 92, Kemal Kılıçdaroğlu: 3 bin 634
Akkışla: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 245, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 642
Talas: Recep Tayyip Erdoğan: 59 bin 41, Kemal Kılıçdaroğlu: 41 bin 964
Kocasinan: Recep Tayyip Erdoğan: 169 bin 208, Kemal Kılıçdaroğlu: 82 bin 580
Melikgazi: Recep Tayyip Erdoğan: 248 bin 489, Kemal Kılıçdaroğlu: 115 bin 144
Hacılar: Recep Tayyip Erdoğan: 7 bin 203, Kemal Kılıçdaroğlu: bin 611
Özvatan: Recep Tayyip Erdoğan: 2 bin 51, Kemal Kılıçdaroğlu: 664.”