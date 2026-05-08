Kayseri'de ERVA Spor Okulları Değerlendirme Toplantısı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il genelinde sayıları 68'e ulaşan ERVA Spor Okulları'nın hamileriyle Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakci tarafından ERVA Spor Okulları’nın mevcut durumu, yürütülen faaliyetler ve hedeflere ilişkin sunum gerçekleştirildi. Programa ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Toplantıda gençlerin sporla buluşturulması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve ERVA Spor Okulları’nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
