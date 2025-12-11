Kayseri'de ERVA sporcularına ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sağlanacak

Kayseri Valiliği ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasında ERVA Spor Okulları kapsamında protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte üniversite tarafından sporcuların diş ve ağız sağlığı bakım/tedavi ücretsiz bir şekilde sağlanacak. İmza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Ahmet Fazıl Özsoylu, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Derviş Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özbıyık katılım sağladı.

“NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ’NİN GURURUDUR”

Yapılan anlaşmayla birlikte 16 bin sporcuya hizmet verileceğini ifade eden Vali Çiçek, “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri’nin gururudur. Her işte ellerini taşın altına koyduklarını ifade etmek istiyorum. Her konuda beraber çalışmakta, istişare etmekteyiz, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hem sosyal sorumluluk projelerinde hem de ilimizi ilgilendiren her konuda Kayseri’de yük üstlenmektedir. ERVA Spor Okulları kapsamında 16 bin öğrenciye ulaşmanın da gurunu yaşamaktayız, 62 ERVA Spor Okulumuz ile Türkiye’de örnek bir model ortaya koymaktayız. ERVA Spor Okulları ile hiçbir öğrencimizi kaybetmek istemediğimizi belirtiyoruz. Kayserimiz, yapmış olduğumuz çalışmalarla en fazla lisanslı sporcuya sahip ilk 5 şehir arasına girmiştir. Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin projemiz konusundaki çabaları bizleri gerçekten mutlu etmiştir. Yapılan anlaşmayla birlikte bütün ERVA sporcularımızın diş tedavileri ücretsiz bir şekilde yapılacak. Bu noktada sayın rektörümüze, dekanımıza, mütevelli heyeti başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin 3 yıl boyunca bu hizmeti vereceğini belirten Rektör Özsoylu, “Protokolün hazırlanmasında Vali Yardımcımız Ömer Tekeş beye de çok teşekkür ediyoruz” dedi.