Kayseri'de Eş Zamanlı Asayiş Uygulamasında 123 Aranan Şahıs Yakalandı

Genel asayişin, kamu düzeninin ve huzur ortamının korunması amacıyla Sahabiye, Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi mahalleleri başta olmak üzere il merkezi ve ilçelerde düzenlenen uygulamalara 144 ekip ve 496 personel katıldı. Kent genelinde 72 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 256 kişi ile 2 bin 38 araç sorgulandı.

Uygulamalar kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 123 aranan şahıs yakalandı, 14 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Ekipler tarafından 2 ruhsatsız tüfek ile yakalama ve haciz kaydı bulunan 6 araç ele geçirildi.

Öte yandan Kabahatler Kanunu kapsamında 46 kişiye işlem uygulanırken, 1 kişi hakkında 6136 Sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu 7 kişi geri gönderme merkezine teslim edilirken, 35 araç trafikten men edildi.

Trafik denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücü hakkında işlem yapılırken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 34 sürücünün ehliyetine el konuldu.