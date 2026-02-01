  • Haberler
  • Kayseri'de ev kurşunlayan 24 yaşındaki şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması/İkamet Kurşunlama' olayı ile ilgili olarak yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde Bahse konu olayı gerçekleştiren Y.K. (24), olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile birlikte saklandığı adreste yakalandı ve gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince Kocasinan/Uğurevler Mahallesi’nde meydana gelen “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması/İkamet Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştiren; Y.K. (24), olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile birlikte saklandığı adreste yakalandı ve gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

