Kayseri'de ev kurşunlayan 24 yaşındaki şüpheli yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince Kocasinan/Uğurevler Mahallesi’nde meydana gelen “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması/İkamet Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde; Bahse konu olayı gerçekleştiren; Y.K. (24), olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile birlikte saklandığı adreste yakalandı ve gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.