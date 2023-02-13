Kayseri’de ev sahipleri depremzedeleri ağırlıyor

Kayseri’de ise bir ev sahibi, kiralık/satılık daire ilanını, ‘depremden dolayı ücretsiz’ şeklinde değiştirdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde büyük tahribat oluşturdu. Binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce aile de evsiz kadı. Deprem bölgelerinde bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri devam ederken diğer taraftan da yaraların sarılması için çalışılıyor.

Bu süreçte birçok fedakarlık örneği sergilendi. Kayseri’de internet sitelerinde ev satışı yapan kişiler depremzedeler için harekete geçti. Bilal Gülmez isimli ev sahibi, dairesini depremzedelere açtı. Satış ilanını ‘depremden dolayı ücretsiz’ şeklinde değiştirdi. İlandaki adresten ulaşan depremzede, söz konusu daireye 3 ay ücretsiz olarak oturacak.