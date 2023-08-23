Kayseri'de ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

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  • 23.08.2023 10:59
  • Güncelleme: 23.08.2023 11:09
Kayseri'de ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı müstakil bir evin 1. katında bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında evin 2. katında bulunan ve yoğun dumandan zehirlenen 3’ü çocuk 5 kişi, olay yerindeki ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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