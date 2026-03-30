Kayseri'de evinde ölü bulundu
Kayseri'de Hüsamettin Ç., evinde ölü olarak bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan 12 katlı binanın son katında meydana geldi. Hüsamettin Ç.’den bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla eve geldi. İçeri giren yakınları, Hüsamettin Ç.’yi hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüsamettin Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hüsamettin Ç.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.