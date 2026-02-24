Kayseri'de evlilik yaşı ilerliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı verilerine göre Kayseri’de 2025 yılında erkeklerde ortalama yaş 28, kadınlarda ise 25,6 olarak kayıtlara geçti.
2021 yılında erkeklerde yaş 27,5 iken kadınlarda 24,7
2022 yılında erkeklerde yaş 27,5 iken kadınlarda 24,9
2023 yılında erkeklerde yaş 27,7 iken kadınlarda 25,2
2024 yılında erkeklerde yaş 27,7 iken kadınlarda 25,3
2025 yılında ise erkeklerde yaş 28,0 iken kadınlarda 25,6 olarak kaydedildi.