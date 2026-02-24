Kayseri'de evlilik yaşı ilerliyor

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Kayseri'de 2025 yılında erkeklerde evlenme yaşı ortalama yaş 28, kadınlarda ise 25,6 olarak kayıtlara geçti.

Kayseri'de evlilik yaşı ilerliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini açıkladı. İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı verilerine göre Kayseri’de 2025 yılında erkeklerde ortalama yaş 28, kadınlarda ise 25,6 olarak kayıtlara geçti.

2021 yılında erkeklerde yaş 27,5 iken kadınlarda 24,7 
2022 yılında erkeklerde yaş 27,5 iken kadınlarda 24,9
2023 yılında erkeklerde yaş 27,7 iken kadınlarda 25,2 
2024 yılında erkeklerde yaş 27,7 iken kadınlarda 25,3
2025 yılında ise erkeklerde yaş 28,0 iken kadınlarda 25,6 olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da
Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da
Kayseri'de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı
Kayseri’de 232 çift, evliliklerinde 1 yılı doldurmadan boşandı
Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
Kayseri dahil 75 ilde narkotik operasyonu: 888 tutuklama
'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın' projesine yoğun ilgi
“Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” projesine yoğun ilgi
Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı
Kayseri Turizm Master Planı 2025-2030 yayımlandı
Kayseri'de evlilik yaşı ilerliyor
Kayseri’de evlilik yaşı ilerliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!