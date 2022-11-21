Kayseri'de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Eylül 2022 dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete 'de yayımlandı.

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  • 21.11.2022 16:05
  • Güncelleme: 21.11.2022 16:05
Kayseri'de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Kayseri’de 2022 yılının ilk 9 ayında toplam bin 886 yatırım teşvik belgesi verilirken, belge alan projelerin toplam sabit yatırım tutarı 33 milyar 204 milyon TL oldu. Bu yatırımların gerçekleşmesi ile 49 bin 763 kişinin istihdam edilmesi planlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Eylül 2022 dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete ‘de yayımlandı.
 
Türkiye genelinde, Eylül ayında toplam 45,1 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bin 300 adet teşvik belgesi düzenlenirken, Kayseri’de ise 1 milyar 46 milyon TL sabit yatırım tutarı olan 32 adet teşvik belgesi düzenlendi. Buna göre, Kayseri’de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin toplam sabit yatırım tutarı 1milyar 46 milyon TL olurken, öngörülen istihdam 739 olarak belirlendi. En yüksek teşvik belgesi Almer Tekstil San. Tic. A.Ş. ‘nin 498,3 milyon TL’lik yatırımı için düzenlendi. Söz konusu teşviklerle gerçekleştirilecek ithal makine ve teçhizat makina tutarı 28 milyon 601 bin dolar olarak belirlendi. Tamamlama vizesi yapılan 2 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 78 milyon 846 bin TL olurken, istihdam 45 olarak açıklandı.

1ha

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