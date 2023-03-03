Kayseri'de EYT yoğunluğu

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte EYT'den faydalanan Kayserililer Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan emekli olan bazı vatandaşlar ilk maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklarını belirtti.

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  • 03.03.2023 11:38
  • Güncelleme: 03.03.2023 11:45
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Kayseri'de EYT yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanunun, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte EYT’den faydalanan Kayserililer Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan emekli olan bazı vatandaşlar ilk maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklarını belirtti.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda önceki gün kabul edilerek yasalaşmıştı. Milyonların merakla beklediği düzenlemenin Resmi Gazete’de yayınlanırken, heyecanla emekli olmayı bekleyen vatandaşlar soluğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde aldı.

“Çok mutluyuz”

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını haber alır almaz sabahın erken saatlerinde SGK’ya geldiklerini söyleyen Bilal Güzel, “Sabahın erken saatlerinde hemen geldik. Çok mutluyuz. Birazcık hak kaybımız olsa da EYT yaramıza merhem oldu. Gecikmelerle de olsa çok şükür emekli olduk. İlerleyen yıllarda düzenleme yapılacağından umudumuz var. Resmi Gazete’de yayınlasın diye elimizde telefonla bekliyorduk. Yayınlandığını görür, görmez geldik. Belgemizi aldık ve iş yerine tekrardan gideceğiz. Darısı diğer çalışan arkadaşlarımızın başına diyoruz” diye konuştu.

“İlk maaşımı depremzedelere bağışlayacağım”

Emeklilikte alacağı ilk maaşını depremzedelere bağışlayacağını dile getiren Güzel, “Bende kendi içimden taahhütte bulunmuştum. Maaşımız bağlanmadan öncede kendi imkanlarımızla depremzedelere bağış yapmıştık. İlk maaşımı bende depremzedelere bağışlayacağım. Resmi kurumlardan birine depremzedeler için ilk maaşımı bağışlayacağım” şeklinde konuştu.

EYT’den faydalanan Bülent Tuğluk da, “EYT dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Çok güzel bir duygu, çok bekledik. Uzun bir bekleyişin sonunda Allah’ın izniyle sonuca ulaştık. Herkesin faydalanmasını istiyoruz ama bazı insanlar faydalanamadı. Onlar adına üzüldük” ifadelerini kullandı.

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İHA

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