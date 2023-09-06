Kayseri'de fabrika hurdalığında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir fabrikanın hurdalığında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde bulunan Orta Anadolu Fabrikası’nın hurdalık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.