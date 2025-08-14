  • Haberler
Kayseri'de Fabrika Sahasında Feci Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir çimento fabrikasında yaşanan iş kazası, bir şoförün yaşamına mal oldu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan tesiste, çimento boşaltımı sırasında kamyonun basınçla açılan kapağı şoföre çarptı. Olay yerinde bulunan iş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şoförün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, işçinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. İş güvenliği önlemlerinin yeterliliği ve olayın teknik detayları, soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

 

 

Haber Merkezi

