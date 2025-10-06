  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de fabrika sahibi, alacaklıları tarafından fabrikasında saldırıya uğradı

Kayseri'de fabrika sahibi, alacaklıları tarafından fabrikasında saldırıya uğradı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir fabrika sahibi, alacaklılarını icraya verdiği gerekçesiyle fabrikasında saldırıya uğradı.

Kayseri'de fabrika sahibi, alacaklıları tarafından fabrikasında saldırıya uğradı

Olay, 4 Ekim 2025 günü Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrika sahibi M.Y, M.S.K isimli şahsa ait şirketin palet borcunu ödememesi üzerine 177 bin TL'lik alacağını tahsil edebilmek için konuyu icraya taşıdı. Bu gelişmenin ardından, M.S.K, H.K ve beraberindeki 3-4 kişiyle birlikte fabrikaya geldi. İddiaya göre grup, fabrikaya zorla girerek kapıları kırdı.

Saldırı anları fabrikanın güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hulusi Akar'dan Enerji Vurgusu: 'Bağımsızlık ve Güvenlik İçin Stratejik Adım'
Hulusi Akar’dan Enerji Vurgusu: “Bağımsızlık ve Güvenlik İçin Stratejik Adım”
'Altın Zirveye Kilitlendi, Kuyumcular Nefes Alamıyor'
'Altın Zirveye Kilitlendi, Kuyumcular Nefes Alamıyor'
Kayseri'de Tarihi Alan I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescillendi
Kayseri'de Tarihi Alan I. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescillendi
Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı: Geleceğin Teknolojisi Gençlerle Buluşuyor
Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı: Geleceğin Teknolojisi Gençlerle Buluşuyor
Milletvekili Özdemir'den Kayseri Lisesi'ne 'İstiklal Madalyası' teklifi
Milletvekili Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ teklifi
Kayseri'yi Nanoteknoloji Üssü Yapacak Yatırım Hamlesi
Kayseri'yi Nanoteknoloji Üssü Yapacak Yatırım Hamlesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!