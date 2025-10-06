Kayseri'de fabrika sahibi, alacaklıları tarafından fabrikasında saldırıya uğradı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir fabrika sahibi, alacaklılarını icraya verdiği gerekçesiyle fabrikasında saldırıya uğradı.
Olay, 4 Ekim 2025 günü Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrika sahibi M.Y, M.S.K isimli şahsa ait şirketin palet borcunu ödememesi üzerine 177 bin TL'lik alacağını tahsil edebilmek için konuyu icraya taşıdı. Bu gelişmenin ardından, M.S.K, H.K ve beraberindeki 3-4 kişiyle birlikte fabrikaya geldi. İddiaya göre grup, fabrikaya zorla girerek kapıları kırdı.
Saldırı anları fabrikanın güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.