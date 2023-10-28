Kayseri'de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Kayseri’de yatak baza üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışıyor.

Kayseri OSB 43. Cadde üzerinde bulunan yatak baza üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.