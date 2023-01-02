Kayseri'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

 Kayseri'de otobüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 

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  • 02.01.2023 17:05
  • Güncelleme: 02.01.2023 17:05
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Kayseri'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Doğu Garajı önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı halk otobüsü ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. 

Kaza yerinde inceleme yapan polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

1ha

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