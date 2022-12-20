Kayseri'de feci kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı
Melikgazi ilçesinde otomobille motosikletin karıştığı kazada Zafer Mert hayatını kaybederken kardeşi Osman Mert ağır yaralandı.
- 20.12.2022 08:46
- Güncelleme: 20.12.2022 08:46
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Kaza Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. S. M. yönetimindeki 38 ABD 156 plakalı otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada aynı motosiklet üzerinde olan kardeşlerden Zafer Mert hayatını kaybetti, kardeşi Osman Mert ağır yaralandı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi.
1ha
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