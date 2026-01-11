  • Haberler
Kayseri'de Fenerbahçe'nin Süper Kupa kutlamaları

Fenerbahçe'nin, finalde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Kayseri'deki taraftarlar kutlama yaptı.

Fenerbahçe, finalde 2-0’lık skorla Galatasaray’ı mağlup ederek Süper Kupa’yı kazandı. Karşılaşmanın ardından Kayseri’de de taraftarlar sokaklara çıktı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken sarı lacivertli taraftarlar yaya olarak kortej ve araçlarla konvoy yaparak sevinçlerini gösterdi.

