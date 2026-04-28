  • Kayseri'de FETÖ Gayyubet evlerine baskın: 7 Kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gayyubet adını verdiği ve örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 7 şahsı yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde örgüt üyelerinin saklanmasını sağlayan, "Gayyubet" adı altında faaliyet yürüten hücre evlerine gerçekleştirilen operasyonda; Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca haklarında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan; 6 Yıl 10 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı ihraç öğretmen S.Ü. (49), 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı ihraç öğretmen S.G.(50), 7 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç başpolis memuru C.A.(62),  Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (42), Kars İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 10 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen H.Y.Y. (40), 
Kastamonu Yerel İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı ihraç öğretmen H.A. (49), Trabzon Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.Ç. (38) isimli toplam 7 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Kayseri'de FETÖ Gayyubet evlerine baskın: 7 Kişi yakalandı
