Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; İstanbul Ağır Ceza masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan  6 Yıl  3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı B.A. isimli şahıs ve Osmaniye İlamat Ve İnfaz bürosunca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan  2 Yıl  6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıslar saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!