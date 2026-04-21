Kayseri'de FETÖ operasyonu: 2 şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde; İstanbul Ağır Ceza masasınca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı B.A. isimli şahıs ve Osmaniye İlamat Ve İnfaz bürosunca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 2 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. isimli şahıslar saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.