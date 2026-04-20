Kayseri'de FETÖ operasyonu İhraç astsubay yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay F.D.(41) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonda; Düzce İlamat ve İnfaz bürosunca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay F.D.(41) isimli şahıs saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.