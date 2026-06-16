Kayseri'de FETÖ operasyonu İhraç astsubay yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.İ.Ç.(48), yakalandı.

Kayseri'de FETÖ operasyonu İhraç astsubay yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Burdur İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.İ.Ç.(48) saklandığı adreste  ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Köprüye çarparak devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Köprüye çarparak devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi'nde 'ODAK' Projesi tanıtıldı
Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi’nde ‘ODAK’ Projesi tanıtıldı
Kayseri'de 7 Bin Öğrenci 'Bir Adam Yaratmak' filmiyle kültür ve sanatla buluştu
Kayseri'de 7 Bin Öğrenci “Bir Adam Yaratmak” filmiyle kültür ve sanatla buluştu
Başkan Önal: 'Hicri Yılbaşı Müslümanların Yeniden Dirilişine Vesile Olsun'
Başkan Önal: 'Hicri Yılbaşı Müslümanların Yeniden Dirilişine Vesile Olsun'
Hicri Yılbaşı (1448), Hicri Takvim ve Muharrem ayı
Hicri Yılbaşı (1448), Hicri Takvim ve Muharrem ayı
Talas'ta Muhtarlarla Hizmet Zirvesi
Talas'ta Muhtarlarla Hizmet Zirvesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!