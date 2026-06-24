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Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.T. (53) isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi ihraç polis memuru yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru S.T. (53) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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