Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.Y.T.(62), yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ByLock kullanıcısı M.Y.T.(62), saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.