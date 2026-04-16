Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı

Kayseri'de Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.B. isimli şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.B. isimli şahıs Melikgazi ilçesinde yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakmadan Geçme

Kayseri Şeker için 'mutlak butlan' talebi
Kayseri Şeker için 'mutlak butlan' talebi
Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı
Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı
Ankara'da Talas İçin Güçlü Temas
Ankara’da Talas İçin Güçlü Temas
Kayseri protokolü 'Okul Güvenliği' için masada: Tedbirler alındı
Kayseri protokolü “Okul Güvenliği” için masada: Tedbirler alındı
Kayseri'de 6. Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Tamamlandı
Kayseri'de 6. Geleneksel İmam Hatip Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Tamamlandı
Yıldırım Beyazıt'a 12 derslikli ilkokul yapılacak
Yıldırım Beyazıt'a 12 derslikli ilkokul yapılacak
