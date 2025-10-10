Kayseri'de FETÖ/PDY üyesi saklandığı adreste yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan M.A.(39), yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.(39), saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.