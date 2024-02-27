Kayseri'de FETÖ üyesi 1 kişi yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan 1 kişi Melikgazi ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
İHA
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