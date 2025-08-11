Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

İki gün süren etkinlik Kayseri Cumhuriyet Meydanında, Türkiye, Sırbistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 takımın katılımıyla tamamlandı.

Turnuvada Sırbistan takımı Uziçe, şampiyonluğa ulaşırken, Novisad ikinci, Yunanistan'dan Rising Stars Athens ise üçüncü oldu. Toplamda 240 bin TL ödül havuzunun bulunduğu organizasyonda, birincilik ödülü 120 bin TL, ikincilik 80 bin TL ve üçüncülük 40 bin TL olarak dağıtıldı. Şampiyon takım, ayrıca İspanya'da düzenlenecek FIBA Dünya Turu Mataró Challenger etabına katılım hakkı kazandı.

Etkinlik boyunca sahne alan Karizma Show, izleyicilere akrobatik basketbol gösterileri sundu. Üstü kapalı özel arena, konforlu izleme deneyimi sağlarken, DJ performansları ve canlı yayınlarla organizasyon zenginleştirildi. Katılımcılar, Kayseri'deki atmosferden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

Turnuvanın sonunda sporcular, protokol üyeleri ve izleyiciler, bu unutulmaz organizasyonu ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirdi. Kayseri, sokak basketbolunun kalbi olarak uluslararası arenada önemli bir yer edindi.