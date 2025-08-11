  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

Kayseri'de, Türkiye'de bir ilk olarak düzenlenen FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün boyunca sokak basketbolu tutkunlarını bir araya getirdi.

Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası Başarıyla Gerçekleşti

İki gün süren etkinlik Kayseri Cumhuriyet Meydanında, Türkiye, Sırbistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 takımın katılımıyla tamamlandı.

Turnuvada Sırbistan takımı Uziçe, şampiyonluğa ulaşırken, Novisad ikinci, Yunanistan'dan Rising Stars Athens ise üçüncü oldu. Toplamda 240 bin TL ödül havuzunun bulunduğu organizasyonda, birincilik ödülü 120 bin TL, ikincilik 80 bin TL ve üçüncülük 40 bin TL olarak dağıtıldı. Şampiyon takım, ayrıca İspanya'da düzenlenecek FIBA Dünya Turu Mataró Challenger etabına katılım hakkı kazandı.

Etkinlik boyunca sahne alan Karizma Show, izleyicilere akrobatik basketbol gösterileri sundu. Üstü kapalı özel arena, konforlu izleme deneyimi sağlarken, DJ performansları ve canlı yayınlarla organizasyon zenginleştirildi. Katılımcılar, Kayseri'deki atmosferden oldukça memnun kaldıklarını ifade etti.

Turnuvanın sonunda sporcular, protokol üyeleri ve izleyiciler, bu unutulmaz organizasyonu ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirdi. Kayseri, sokak basketbolunun kalbi olarak uluslararası arenada önemli bir yer edindi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
'D. Mehmet Doğan'ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
'D. Mehmet Doğan’ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!