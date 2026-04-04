Kayseri'de Filistin'e Destek Etkinliği Düzenlenecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenliyor.

Hazırlanan duyuruda, “Siyonist planın karşısında İran’da, Lübnan’da, Filistin’de kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerine yer verildi. Etkinlikte, Mescid-i Aksa’nın 839 yıl sonra ilk kez kapalı olması ve Filistinlilere yönelik idam kararları da gündeme taşınacak.

Program, 6 Nisan Pazartesi günü saat 18.30’da Cumhuriyet Meydanı (Bürüngüz Camii önü)nde gerçekleştirilecek.

AGD Kayseri Şubesi ve MGV yetkilileri, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için meydanda buluşuyoruz” açıklamasında bulundu.

Etkinliğin, Kayseri’de geniş katılımla yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi

