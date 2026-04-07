Kayseri'de Filistin'e Destek Yürüyüşü
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu'nun düzenlediği 'Filistin'i Unutma Yürüyüşü' yapıldı.
Gerçekleştirilen ‘Filistin’i Unutma Yürüyüşü’ne; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayserili vatandaşlar katıldı. ‘Filistin’i Unutma Yürüyüşü’nde vatandaşlar, Türk bayrakları ve Filistin bayrakları eşliğinde yürüyüş yaptı ve dualar etti.