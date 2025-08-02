Kayseri'de Filistin Gecesi'ne Orhan Hakalmaz'dan destek: Le Trio Joubran İlk Kez Sahne Alacak

Etkinlik, Filistin halkına yönelik dayanışmayı büyütmek ve insani yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Le Trio Joubran’ın Türkiye’deki bu özel konseri, hem müzikal hem de insani bir buluşma olarak dikkat çekiyor.

Orhan Hakalmaz’dan Destek Mesajı

Türk halk müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz, etkinliğe özel bir destek videosu göndererek şu ifadeleri kullandı:

“Filistin halkının yanında olduğumu, adaletin ve insanlığın sesi olarak bu anlamlı gecede kalbim ve mevcudiyetimle yer aldığımı belirtmek isterim. Filistin Dayanışma Gecesi'ni tabii ki destekliyorum.”

Bu anlamlı gecede müzik, dayanışma ve insanlık bir araya gelecek; Kayseri, Filistin’e uzanan bir sesin yankılandığı şehir olacak.