  • Kayseri'de Filistin İçin Dayanışma Yürüyüşü: İsrail Zulmüne Son Verilsin

Kayseri'de Filistin Dayanışma Platformu tarafından, Katil İsrail Devleti'nin Mescid-i Aksa'yı günlerdir kapalı tutmaya devam etmesi ve elindeki Filistinli mahkumları idam etmeye hazırlanmasını protesto etmek amacıyla 7 Nisan Salı akşamı Fuzuli Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı güzergahında bir yürüyüş düzenlendi.

Platformun çağrısına göre, 7 Nisan Salı günü saat 19:30'da Fuzuli Tramvay Durağı'ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek. Filistin halkına destek olmak ve İsrail'in zulmüne son verilmesi amacıyla düzenlenen bu etkinliğe tüm vatandaşlar davet ediliyor.

Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunun bu konuya daha fazla ilgi göstermesi için organize edilen bu yürüyüş, Kayseri'deki Filistin dayanışmasının bir göstergesi olacak.

Haber Merkezi

