Kayseri'de Filistin için Halk Meydanlarda

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Kayseri'de vatandaşlar meydana çıkarak Filistin için dualar etti.

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  • 17.10.2023 23:57
  • Güncelleme: 18.10.2023 10:16
Kayseri'de Filistin için Halk Meydanlarda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Kayseri’de vatandaşlar meydana çıkarak Filistin için dualar etti.

İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Kayseri’de vatandaşlar meydana çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi.

İsrail’in bir başkenti olmadığını ve oradaki toprakların Filistin’e ait olduğunu söyleyen Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, “1948 yılında kurmuş oldukları katil devletle birlikte Filistin’i kademe kademe işgal ederek oradaki Filistinli kardeşlerimize zulmetmeye devam ettiler. Müslümanlar o gün gösterdiği tepkide belki bugün de artık ortak bir devlet söylemine geldi maalesef. Orası Filistin’dir, orası Filistinlilere aittir. İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail’in başkenti diye bir başkent yoktur. Her defasında ifade ediyoruz İsrail’in tek bir başkenti var orası da cehennemin dibidir. Bugün bütün Müslümanlar kıyama kalkmış durumda. Biz bugün burada toplanırken, sadece Filistinli kardeşlerimize destek olmuyoruz. Aynı zamanda bizim hükümetlerimize, Müslüman hükümetlere de sesleniyoruz. Burada Müslümanlar zulüm görürken sizin oradan sadece basit kınamalarla geçiştirmenizi Müslüman topluluğu kabul etmiyor. Nasıl ki 1997 yılında rahmetli Erbakan hocamız Gazze’ye asker göndermişse bugün de meclisten aynı tepkiyi, askeri tepkiyi, diplomatik tepkileri bekliyoruz” dedi.

Toplanan vatandaşlar Filistin için edilen duanın ardından dağıldı.

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Haber Merkezi

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