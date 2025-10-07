  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Filistin için 'Kararlılık Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Kayseri'de Filistin için 'Kararlılık Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Kayseri'de Filistin için destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Fuzuli Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişilik katılım eşliğinde sonlandı.

Kayseri'de Filistin için 'Kararlılık Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Sloganlar ve tekbirlerle Sivas Caddesi'nden akşam saatlerinde yürüyen kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Kuranı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Küresel Sumud Filosu katılımcılarından Kayserili Abdulsamed Turan da bir konuşma yaptı. Bu filoya katılmanın bir kahramanlık olmadığını belirten Turan, asıl kahramanlığın 2 yıldır, dünyanın en güçlü ordusuna karşı verdiği kahramanlık mücadelesi olduğunu vurguladı.

 Yürüyüşe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve vatandaşlar katıldı. 

Burada konuşan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Siyonizm büyük bir hastalıktır. Siyonizm dünyayı kanser etmiştir, kanser etmeye de devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'imizde üçte ikisinde, tamamı Kur'an-ı Kerim'in, Siyonizm ve Yahudi, Yahudi zihniyetini Rabbimizin lanetiyle beraber lanetlemekle beraber görüyoruz. Öyle ki peygamberlerini dahi katleden bir millet. Dünyanın kanı, fesadı, dünyanın en kötü, çirkev milleti haline gelmiştir, gelmeye de devam ediyor. Görüyoruz ki Yahudilerin tarihinde peygamberlerini doğramışlar. Yani et doğrar gibi, meyve doğrar gibi peygamberlerini katletmiş, peygamberlerine iftira atmış, ihanet etmiş bir millet bugün dünyanın huzurunu kaçırmıştır. Bugün önemli, 7 Ekim önemli. Niçin önemli? Şundan dolayı. İçimizden bazıları diyorlar ki: 'Gazze'de eğer Gazzeli'ler, yani oradaki kardeşlerimiz, İsrail'e o hareketi yapmasaydı bugün bu işler, bu katliamlar olmazdı.' Bu yalan. Bunu dinleyenler, bunu dile getirenler ne kadar da İsrail sevicileri. Onları lanetliyoruz. Niçin? Bu duruma gelinceye kadar İsrail, Siyonizm fikriyle beraber Filistin'deki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından, vatanlarından etmiş, her gün ölüyordu onlar. Dediler ki: 'Her gün öleceğimize bir gün ölelim ve bütün derdimizi dünyaya, dünya Müslümanlarına ve dünya insanlarına anlatalım.' dediler. Dayanılmaz bir acı içerisindeydiler. Tecrit edilmişlerdi. Dünya ile beraber alakaları kesilmiş, yavaş yavaş işgalin her aşamasını yaşıyorlardı. Aslında 7 Ekim onlar için bir kurtuluş, aynı zamanda, Allah'ın nasrının, fethinin, zafer işaretleriydi" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Filistin için 'Kararlılık Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Enerji İçeceğinin Zararları: İngiltere'de Yasaklandı
Enerji İçeceğinin Zararları: İngiltere'de Yasaklandı
Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis
Af tüfeği ile cinayetten yargılanan şahsa müebbet artı 2.5 yıl hapis
Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: 'Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular'
Seyyar satıcılarla zabıta arasında gerilim: “Oğluma şiddet uyguladılar, malıma el koydular”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ortak alfabe konusunda Türkiye ilk adımı atıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortak alfabe konusunda Türkiye ilk adımı atıyor”
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı
FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
FETÖ/PDY üyesi 2 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!