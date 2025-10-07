Kayseri'de Filistin için 'Kararlılık Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Sloganlar ve tekbirlerle Sivas Caddesi'nden akşam saatlerinde yürüyen kalabalık Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Kuranı Kerim okunmasıyla başlayan programda, Küresel Sumud Filosu katılımcılarından Kayserili Abdulsamed Turan da bir konuşma yaptı. Bu filoya katılmanın bir kahramanlık olmadığını belirten Turan, asıl kahramanlığın 2 yıldır, dünyanın en güçlü ordusuna karşı verdiği kahramanlık mücadelesi olduğunu vurguladı.

Yürüyüşe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Siyonizm büyük bir hastalıktır. Siyonizm dünyayı kanser etmiştir, kanser etmeye de devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'imizde üçte ikisinde, tamamı Kur'an-ı Kerim'in, Siyonizm ve Yahudi, Yahudi zihniyetini Rabbimizin lanetiyle beraber lanetlemekle beraber görüyoruz. Öyle ki peygamberlerini dahi katleden bir millet. Dünyanın kanı, fesadı, dünyanın en kötü, çirkev milleti haline gelmiştir, gelmeye de devam ediyor. Görüyoruz ki Yahudilerin tarihinde peygamberlerini doğramışlar. Yani et doğrar gibi, meyve doğrar gibi peygamberlerini katletmiş, peygamberlerine iftira atmış, ihanet etmiş bir millet bugün dünyanın huzurunu kaçırmıştır. Bugün önemli, 7 Ekim önemli. Niçin önemli? Şundan dolayı. İçimizden bazıları diyorlar ki: 'Gazze'de eğer Gazzeli'ler, yani oradaki kardeşlerimiz, İsrail'e o hareketi yapmasaydı bugün bu işler, bu katliamlar olmazdı.' Bu yalan. Bunu dinleyenler, bunu dile getirenler ne kadar da İsrail sevicileri. Onları lanetliyoruz. Niçin? Bu duruma gelinceye kadar İsrail, Siyonizm fikriyle beraber Filistin'deki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından, vatanlarından etmiş, her gün ölüyordu onlar. Dediler ki: 'Her gün öleceğimize bir gün ölelim ve bütün derdimizi dünyaya, dünya Müslümanlarına ve dünya insanlarına anlatalım.' dediler. Dayanılmaz bir acı içerisindeydiler. Tecrit edilmişlerdi. Dünya ile beraber alakaları kesilmiş, yavaş yavaş işgalin her aşamasını yaşıyorlardı. Aslında 7 Ekim onlar için bir kurtuluş, aynı zamanda, Allah'ın nasrının, fethinin, zafer işaretleriydi" ifadelerini kullandı.