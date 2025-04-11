Kayseri'de film gibi uyuşturucu operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde getiren şahısları takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüpheliler Ö.A. (29), Ş.Ö. (31) ve H.A.Ö. (24) polisle girdiği kovalamaca sonrasında yakalandı.

Kovalamaca anları saniye saniye görüntülendi. Uyuşturucu tacirlerinin araçlarında yapılan aramalarda, Narkotik Arama Köpeği Jack'ın da yardımıyla toplam 18 parça halinde 9 kilo 464 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ö.A., Ş.Ö. ve H.A.Ö. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.