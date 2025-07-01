Kayseri'de firari 2 kadın hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K.(32) ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(23) yakalandı.

Kayseri'de firari 2 kadın hırsız yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Haklarında hırsızlık suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K.(32) ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.(23) olmak üzere toplam 2 kadın hırsız saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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