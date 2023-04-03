Kayseri'de Fırtına Uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri ve civarı için kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda duyarlı olunması istendi.
- 03.04.2023 14:41
- Güncelleme: 04.04.2023 09:27
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri ve civarı için kuvvetli fırtına beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda duyarlı olunması istendi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğündne yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Salı öğle saatlerinden itibaren güneyli (Lodos) yönlerden fırtına (70-90 km/sa) ve yer yer tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İHA
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