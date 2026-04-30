  • Kayseri'de Flamingolar Yıllar Sonra Tuzla Palas Gölü'ne Döndü

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında yer alan ve 'kesin korunacak hassas alan' statüsünde bulunan Tuzla Palas Gölü, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden canlandı. Artan su seviyesiyle birlikte göl, uzun bir aranın ardından flamingolara ev sahipliği yapmaya başladı.

Bu yılki yağışlarla birlikte son yılların en yüksek su seviyesine ulaşan Tuzla Palas Gölü’nde çok sayıda flamingo görüntülendi. Yüzey alanı genişleyen göl, kuşların konaklama ve beslenme alanı haline gelirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Doğal yaşam açısından büyük önem taşıyan bölgede flamingoların yeniden görülmesi, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını sevindirdi. Göldeki flamingoların oluşturduğu görsel şölen objektiflere yansırken, bölge ekosisteminin yeniden güçlendiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Kayseri dahil 16 ilde suç örgütüne yönelik operasyon: 198 gözaltı
Millet Bahçesi'ne yapılan bin metrelik aydınlatma sistemi ile enerji verimliliği sağlandı
2026-2035 dönemi
Kayseri'de nefes borusuna cisim kaçan kurye polis müdahalesiyle kurtarıldı
Kayseri Milletvekili Cıngı'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Zulümle Abad Olunmaz'
Hayatını kaybeden MHP İl Başkan Yardımcısı Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı
