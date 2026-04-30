Kayseri'de Flamingolar Yıllar Sonra Tuzla Palas Gölü'ne Döndü

Bu yılki yağışlarla birlikte son yılların en yüksek su seviyesine ulaşan Tuzla Palas Gölü’nde çok sayıda flamingo görüntülendi. Yüzey alanı genişleyen göl, kuşların konaklama ve beslenme alanı haline gelirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Doğal yaşam açısından büyük önem taşıyan bölgede flamingoların yeniden görülmesi, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını sevindirdi. Göldeki flamingoların oluşturduğu görsel şölen objektiflere yansırken, bölge ekosisteminin yeniden güçlendiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.