Kayseri'de fuhuş yaptığı belirlenen 8 ev kapatıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı.

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  • 03.10.2023 15:03
  • Güncelleme: 03.10.2023 15:19
Kayseri'de fuhuş yaptığı belirlenen 8 ev kapatıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eylül ayında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 8 ev komisyon kararı ile kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 4 kasten öldürme, 1 kasten öldürmeye teşebbüs, 1 kasten yaralama ve 1 görevi yaptırmamak için direnme olaylarının şüphelisi 13 şahısla birlikte, 16 dolandırıcılık olayının şüphelisi 7 şahıs da yakalandı.

Yine ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 102 hırsızlık olayında şüpheli 68 şahıs ile çalıntı olarak aranan 16 oto ile 13 motosiklet bulunarak, olayların şüphelisi 13 şahıs da yakalandı.

İHA

Kayseri Gündem
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