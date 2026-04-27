Kayseri'de Galatasaray'ın galibiyetini kutladılar
Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar Kayseri'de kutlama yaptı.
Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından lider Galatasaray, ligin bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye çıkardı. Galatasaray’ın aldığı galibiyetin ardından Kayseri’de yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet Meydanına akın ederek, galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaraylı taraftarlar tezahüratlarda bulunarak, mutluluk yaşadı.