Kayseri'de Gastronomi Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun kalbinden dünyaya uzanan mutfak kültürünü bir kez daha lezzet tutkunlarıyla buluşturuyor. Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünleri, kadim mutfak mirası ve yemek sunumlarıyla damaklarda iz bırakan 3. Kayseri Gastronomi Günleri, bu yıl 24-26 Ekim tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenecek.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alarak mutfağıyla dünya sahnesine çıkan Kayseri, bu büyük buluşmada şehrin gastronomi kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde daha da görünür kılmayı hedefliyor.

Ünlü Şefler Kayseri’de Buluşuyor

Kayseri Gastronomi Günleri boyunca Türkiye’nin önde gelen şefleri, atölye çalışmaları ve söyleşilerle ziyaretçilerle buluşacak. 24 Ekim Cuma günü Murat Bozok, Ayvaz Akbacak, Şükran Kaymak, Doğa Çitçi, Sahrap Soysal ve Bedri Usta; 25 Ekim Cumartesi günü Eyüp Kemal Sevinç, Cüneyt Asan & Harun Raşit Dönmez, Chef Rafet İnce, Erdem Dırbali ve Asuman Kerkez; 26 Ekim Pazar günü ise Hazer Amani, Yunus Emre Akkor ve Asuman Kerkez'in söyleşileri ve atölyeleri büyük ilgi görecek.

Sosyal Medyanın Gücü Kayseri’de

Gastronominin dijital dünyadaki sesi olan influencerlar da etkinlikte yerini alacak. Fatih Keklikoğlu, Mehmet İnan, Murat Bakan, Muhammed Koca, Ahmet Çapar, Batuhan Akdeniz, Olcay Bozok, Gizem Uyuşkan, Mustafa Şimşek, Bilge Taşdemir, Furkan Arık, Damla Bayraktar, Onur Küçük, Hasan Çimen, Arif Demirciler ve Oğuzhan Abdi Oğuz gibi birçok tanınmış içerik üreticisi etkinlik süresince Kayseri’den canlı paylaşımlar yapacak.

Lezzet Kadar Eğlence de Ön Planda

Kayseri Gastronomi Günleri sadece mutfakla sınırlı kalmayacak. 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da sevilen grup Karaf, 24-26 Ekim tarihlerinde ise Turan Güneş konseri ile katılımcılara müzik ziyafeti sunacak. Çocukların da unutulmadığı festival tadındaki etkinlikte 25 Ekim Cumartesi Kukuli konseri, 26 Ekim Pazar günü Sevimli Dostlar programı minikler için sahne alacak.

Yarışmalarla Renkli Anlar

Etkinlik kapsamında gastronomi meraklılarını mutfağa davet eden çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. 18-24 yaş arası gençlerin yeteneklerini sergileyeceği "Genç Yetenekler Pastırma Temalı Ana Yemek Yarışması", “Minik Şefler Mutfakta” sloganıyla anne-çocuk mantı yapma yarışması ve ev hanımlarının yarışacağı “Yöresel Yemek Yarışması” etkinliğe renk katacak.

Tüm Türkiye Davetli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kayseri Gastronomi Günleri ile hem şehir halkını hem de yurt içi ve yurt dışından tüm gastronomi meraklılarını bu eşsiz lezzet şölenine davet ediyor. Kentin gastronomi potansiyelini keşfetmek ve Türk mutfağının yıldızlarını yakından görmek isteyenler için bu üç günlük etkinlik kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.