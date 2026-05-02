Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Anılacak

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde 3 Mayıs Türkçülük günü dolayısıyla Kayseri Kültür ve Turizm Derneği tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, “Türkçülük Günü’nün 3 Mayıs 1944 tarihinde Türk Milliyetçilerinin komünizme ‘dur’ dedikleri devrin dikta rejimine karşı protestolarını başlattıkları kutsal hareketin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin elinde patladığı, Hüseyin Nihal Atsız’ın önderliğinde bir grup idealist Türk gençliğince başlatılan kutlu mücadele günüdür. Türk gençliğine utanılacak zulümlerin haksızlık ve şiddet hareketlerinin resmen başlatıldığı bir ibret tarihidir. Türkçülük daima hak, hürriyet ve millet menfaatinden yana olmuştur. Türkçülerin parolası ‘Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafındandır’” ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Gerçel, “3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Kayseri Kültür ve Turizm Derneği, Türk Ocakları Kayseri Şubesi, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Genel Merkezi Ankara’da bulunan Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği, Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği, Kayseri Aydınlar Ocağı Derneği, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Türk Diyanet Vakfı Sendikası Kayseri Şubesi, KAPİF Kapadokya İzcilik Federasyonu, Ağırnaslılar Mimar Sinan’ı Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği, Kayseri Dernekler Federasyonu, Kayseri İncesulular Kültür ve Dayanışma Derneği, Erciyes Kayserililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Turan Mahallesi Muhtarlığımız tarafından Melikgazi Belediyemizin de katkıları ile her yıl bir dizi programlar düzenlenmektedir. Türkçüler Günü dolayısıyla; Kayserimizin yetiştirdiği değerlerimizden Turanlı Türkçü gazeteci Yunus Bekir’i de anmaktayız. Yunus Bekir; 1910 yılında Vali Muammer Bey’in destekleriyle; Kayseri’de ilk Türkçe gazete Erciyes’i yayınlayan, Memleket Hastanesi ve 70’den fazla okulun yapımında katkısı olan kişidir. 3 Mayıs Türkçüler Günü ve Türkçü Gazeteci Yunus Bekir’i anma programı için 3 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da Turan Mahallemiz Mezarlığında Türkçü Gazeteci Yunus Bekir’in kabri başında düzenlenecek törenimiz daha sonra Turan Düğün Salonunda Türkçüler Günü Toplantısı devam edecektir. Programımıza bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

