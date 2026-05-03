  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı

Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı

Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Yunus Bekir, 3 Mayıs Türkçülük Gününde mezarı başında anıldı.

Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı

Melikgazi ilçesi Turan Mahallesinde ilk Türkçe gazeteyi çıkaran Yunus Bekir’in kabri başında düzenlenen programa, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, 14 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. 

Programda Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından açıklama yapan Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, “Bugün 14 sivil toplum kuruluşuyla beraber Yunus Bekir’i anmak ve Türkçülük Gününü kutlamak için burada bulunuyoruz. Yunus Bekir Kayseri’de 1910 yılında Vali Muammer bey zamanında birçok faydalı hizmetler yapmıştır. Zamanın devrimcilerindendir. Kendisi 70’e yakın ilkokul, Memleket Hastanesi ve ilk Türkçe gazeteyi çıkardığı için Türkçü gazeteci olarak litaratüre geçmiş bir büyüğümüzdür. Allah rahmet eylesin. Türkçülük Günü dolayısıyla çeşitli programlar yapılmaktadır.  Burada da bütün geçmişlerimiz için dua ettik. Allah kabul etsin. İnşallah bu faaliyetimiz her yıl artarak devam edecek” diye konuştu.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

TURSAB Erciyes BTK Başkanı Mart, 'Her konuda iyiyiz dersek başarısız oluruz'
TURSAB Erciyes BTK Başkanı Mart, “Her konuda iyiyiz dersek başarısız oluruz”
Talas'ta bahar 'Çiçek Şenliği' ile taçlanıyor
Talas’ta bahar ‘Çiçek Şenliği’ ile taçlanıyor
AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, 'Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez'
AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, “Kayseri'yi küçümseyen, Kayseri'de konser veremez”
3 Mayıs Türkçülük Günü
3 Mayıs Türkçülük Günü
Kayseri'de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı
Kayseri’de Gazeteci Yunus Bekir Kabri Başında Anıldı
Büyükşehir'den 'Mustafa Keser Konseri' açıklaması
Büyükşehir’den 'Mustafa Keser Konseri’ açıklaması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!