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Kayseri'de Gazeteciler Bayramı Töreni: Basının Gücü ve Yerel Medyanın Önemi Vurgulandı

Kayseri'de düzenlenen özel bir davet salonundaki törene basın camiası ve protokol üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ, 24 Temmuz Gazeteciler – Basın Bayramı'nı kutlayarak, bu tarihin Türk basın tarihi için sansürün kaldırıldığı ve önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kayseri'de Gazeteciler Bayramı Töreni: Basının Gücü ve Yerel Medyanın Önemi Vurgulandı

Kösedağ, gazeteciliğin sadece haber vermekle kalmayıp, aynı zamanda halkın sesi olma, sorumluluğu paylaşma ve demokrasi kültürünü besleme gibi kutsal bir görev haline geldiğini vurguladı.

“Gerçeğin Peşinden Giden Gazeteciler Bizim Gururumuz”

Kösedağ, basın emekçilerini onurlandırmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Her gün bir haberin izini sürerken sadece mesleklerini değil, vicdanlarını da konuşturan gazetecilerimiz, onlar bizim gururumuz. Bugün vereceğimiz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ödülleri, meslektaşlarımızın cesaretini, kalitesini ve ahlaki duruşunu onurlandırmak içindir” dedi.

Yerel Basının Rolü Öne Çıktı

Konuşmasının devamında yerel basının önemine de dikkat çeken Kösedağ, “Bizler cemiyet olarak basın etik ilkelerine bağlı kalmaya ve halkın haber alma hakkını koruyan her sesi desteklemeye devam edeceğiz. Kayseri basını, sadece şehir gündemini takip etmekle kalmayıp, aynı zamanda kültürümüzü, kimliğimizi ve halkımızın beklentilerini görünür kılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bu etkinlik, yerel medyanın toplum üzerindeki etkisini ve gazetecilerin toplum için üstlendiği sorumlulukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi

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