Kayseri’de gazetecilerden Kadın Kooperatiflerine ziyaret



(RHA)- Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve beraberindeki gazeteciler ile birlikte Melikgazi, Sarıoğlan ve Bünyan ilçelerinde bulunan kadın kooperatiflerini ziyaret etti.

Ziyaret programının ilk durağı Sarıoğlan ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatifi oldu. Burada çikolata üretimi yapan kadın girişimcilerle bir araya gelen heyet, üretim süreçleri ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bünyan ilçesindeki kadın kooperatifini ziyaret eden heyet, ayakkabı sektörüne yönelik üretilen malzemeler hakkında yetkililerden bilgi edindi. Programın son bölümünde ise Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi’ndeki kadın kooperatifi ziyaret edildi. Aspir yağı üretimi gerçekleştiren kadınlar, üretim faaliyetleri ve kooperatif çalışmalarıyla ilgili heyete bilgi verdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Kayseri’de kadınların üretim ve girişimcilik alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, kadın kooperatiflerinin artık rol model haline geldiğini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin kent ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Kaçmaz, “Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in himayelerinde kadınlarımız başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Bugün 600’ün üzerinde kadının istihdam edildiği, yaklaşık 250 milyon liralık ciroya ulaşan bir yapı oluştu. Kadın kooperatiflerimiz ulusal ve uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyor ve önemli markalarla iş birliği yapıyor. Valilik olarak kadın kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.Kadın kooperatiflerinin üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını vurgulayan Kaçmaz, desteklerin süreceğini kaydetti.

